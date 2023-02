Menfi, riqualificazione dell’edificio che ospita l’asilo nido in corso Bilello: finanziati 589mila euro

L’Amministrazione Mauceri informa che il comune di Menfi ha ottenuto un finanziamento di € 588.900 destinato alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio che ospita l’asilo nido in corso Bilello. Le opere di riqualificazione impiantistica e di miglioramento sismico dell’edificio comunale sono state finanziate nell’ambito del PNRR e segnatamente nell’ambito della Missione 4, per il potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione.

In questa fase il Sindaco, architetto Marilena Mauceri, ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione l’accordo preliminare per l’erogazione del finanziamento accordato al comune di Menfi. Le attività successive al decreto che pongono termini ristretti da rispettare per il raggiungimento dei target operativi, sono in corso e gli uffici comunali sono al lavoro per garantire l’individuazione dell’impresa che eseguirà le opere entro la fine del mese di marzo.