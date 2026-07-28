Colpo in un’azienda a Menfi, rubati attrezzi per 40 mila euro

Colpo da 40 mila euro in un’azienda a Menfi. Ignoti ladri si sono introdotti all’interno dell’azienda e hanno portato via attrezzi e prodotti per l’agricoltura. L’ammontare del danno è stato quantificato in circa 40 mila euro.

A fare la scoperta il proprietario che ha formalizzato denuncia presso la stazione dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.