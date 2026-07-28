Menfi

Colpo in un’azienda a Menfi, rubati attrezzi per 40 mila euro

Avviate le indagini per risalire ai responsabili

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Colpo da 40 mila euro in un’azienda a Menfi. Ignoti ladri si sono introdotti all’interno dell’azienda e hanno portato via attrezzi e prodotti per l’agricoltura. L’ammontare del danno è stato quantificato in circa 40 mila euro.
A fare la scoperta il proprietario che ha formalizzato denuncia presso la stazione dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

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