Menfi, un encomio ai carabinieri per la sicurezza del territorio

“L’Amministrazione Comunale di Menfi, in segno di gratitudine e riconoscenza della Comunità Menfitana, intende rivolgere un encomio alla Stazione Carabinieri di Menfi per l’abnegazione, l’alto senso del dovere e per l’attività quotidiana posta in essere a favore della collettività, garantendo l’ordine e la sicurezza dei cittadini.La costante dimostrazione di impegno e dell’elevato valore morale e civile dell’Arma, finalizzata alla sicurezza sul nostro territorio, è stata da ultimo avvalorata in occasione della tentata rapina compiuta ai danni di una nota gioielleria di Menfi in data 03.10.2023, conclusasi con l’arresto in flagrante del malvivente, grazie al tempestivo e coraggioso intervento, da parte dei militari in servizio ai quali la Comunità di Menfi rivolge un sentito ringraziamento per la spiccata professionalità, l’alto senso di dovere, il coraggio e la prontezza dimostrati nella contingenza dell’evento criminoso”. Si legge in una nota dell’Amministrazione di Menfi.