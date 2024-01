Menfi, veleno per uccidere i cani alla zona PIP

A lanciare l’allarme l’associazione animalista Amici di Olivia. Già due i cani morti. A parlare è Lorella Tarantino, presidente dell’associazione animalista di Menfi Amici di Olivia . “Ci sono stati due cani avvelenati, non è tempo di lumache per cui il metaldeide in quei posti è stato gettato proprio per uccidere i poveri animali. In zona pip , zona industriale e zona trasferimento qualche becero individuo ha pensato bene di spargere metaldeide ,cioè lumachicida ,un veleno potente ,di colore blu che causa quasi sempre la morte di poveri cani e gatti che lo ingeriscono . Già due cani si sono avvelenati, un povero randagio e un cane padronale” – La volontaria dell’associazione animalista ha poi aggiunto- “si muore tra atroci sofferenze. Questo essere malvagio che ha disseminato questo veleno verrà individuato attraverso le telecamere. Chiediamo l’intervento di bonifica del luogo e la punizione che spetta a chi cagiona volutamente la morte di un animale” .