Messa in sicurezza di ponti e viadotti tra Montallegro, Cattolica e Raffadali: pubblicata la gara

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento di un accordo quadro annuale finalizzato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le strade provinciali n. 29-A e n. 29-B, gestite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Gli interventi riguarderanno specificamente la SP 29-A, che collega Montallegro a Cattolica Eraclea, e la SP 29-B, nel tratto tra Cattolica Eraclea e Raffadali. Queste due arterie interne sono caratterizzate da un notevole flusso veicolare, rendendo prioritari gli interventi strutturali.

L’importo posto a base d’asta per l’accordo quadro, che sarà stipulato con un unico operatore economico, ammonta a 490.000 euro, oltre Iva. Tale cifra include 14.700 euro destinati agli oneri di sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso d’asta. Il progetto, elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali, prevede che i lavori siano completati entro 365 giorni lavorativi continuativi a partire dalla data di consegna. Il finanziamento per l’opera deriva da fondi statali erogati in base al D.M. del 5 maggio 2022, rientrando nel programma sessennale 2024/2029.

Le imprese interessate dovranno presentare le proprie offerte entro le ore 12:00 del prossimo 15 dicembre 2025. La procedura di gara è interamente telematica e si svolge con inversione procedimentale, pertanto la presentazione delle offerte deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero consorzio. L’apertura delle offerte telematiche è fissata per le ore 8:30 del 16 dicembre 2025, e si terrà presso la sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in via Acrone, 27 ad Agrigento. Il bando completo di tutti gli allegati tecnici è disponibile per la consultazione sulla home page istituzionale del Libero Consorzio all’indirizzo www.provincia.agrigento.it, all’interno della sezione “Gare e Appalti”.