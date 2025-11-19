Ultime Notizie

Messa in sicurezza di ponti e viadotti tra Montallegro, Cattolica e Raffadali: pubblicata la gara

Gli interventi, dal valore di quasi mezzo milione di euro, rimuoveranno i rischi per la circolazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento di un accordo quadro annuale finalizzato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le strade provinciali n. 29-A e n. 29-B, gestite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Gli interventi riguarderanno specificamente la SP 29-A, che collega Montallegro a Cattolica Eraclea, e la SP 29-B, nel tratto tra Cattolica Eraclea e Raffadali. Queste due arterie interne sono caratterizzate da un notevole flusso veicolare, rendendo prioritari gli interventi strutturali.

L’importo posto a base d’asta per l’accordo quadro, che sarà stipulato con un unico operatore economico, ammonta a 490.000 euro, oltre Iva. Tale cifra include 14.700 euro destinati agli oneri di sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso d’asta. Il progetto, elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali, prevede che i lavori siano completati entro 365 giorni lavorativi continuativi a partire dalla data di consegna. Il finanziamento per l’opera deriva da fondi statali erogati in base al D.M. del 5 maggio 2022, rientrando nel programma sessennale 2024/2029.

Le imprese interessate dovranno presentare le proprie offerte entro le ore 12:00 del prossimo 15 dicembre 2025. La procedura di gara è interamente telematica e si svolge con inversione procedimentale, pertanto la presentazione delle offerte deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero consorzio. L’apertura delle offerte telematiche è fissata per le ore 8:30 del 16 dicembre 2025, e si terrà presso la sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in via Acrone, 27 ad Agrigento. Il bando completo di tutti gli allegati tecnici è disponibile per la consultazione sulla home page istituzionale del Libero Consorzio all’indirizzo www.provincia.agrigento.it, all’interno della sezione “Gare e Appalti”.

Argomenti Correlati:#Libero Consorzio#manutenzioni#Strade
0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Aumentano i controlli nell’area della stazione: due arresti e tre denunce
Palermo

Minaccia i familiari con una pistola: arrestato 19enne
Messina

Fiume trasformato in una discarica abusiva: si indaga per disastro ambientale
Ultime Notizie

Messa in sicurezza di ponti e viadotti tra Montallegro, Cattolica e Raffadali: pubblicata la gara
Trapani

“E’ autore di ripetuti reati predatori”, arrestato 34enne
Catania

Sorpresi dai poliziotti a nascondere armi, 28enne arrestato dai poliziotti
banner italpress istituzionale banner italpress tv