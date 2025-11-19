Trapani

“E’ autore di ripetuti reati predatori”, arrestato 34enne

Sono stati contestati anche diversi episodi di ricettazione e un prelievo fraudolento eseguito con l’utilizzo di una carta Postepay rubata

Rapine, violenza e minacce: i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari e hanno arrestato un cittadino tunisino di 34 anni. Il provvedimento cautelare è la conseguenza di una specifica attività d’indagine condotta dai carabinieri della locale stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Marsala.

Le indagini sono state avviate dopo una ripetuta serie di reati predatori commessi nel centro abitato, che hanno portato a contestare all’uomo la commissione di diversi illeciti.

Tra i reati contestati figurano due furti aggravati, consistenti nell’asportazione di oggetti da altrettante autovetture in sosta, previa rottura del finestrino. Inoltre, sono state contestate due rapine aggravate, per aver utilizzato violenza e minaccia al fine di assicurarsi il provento di altrettanti furti su autovettura, oltre a diversi episodi di ricettazione e un prelievo fraudolento eseguito con l’utilizzo di una carta Postepay provento di furto.

I militari dell’Arma sono riusciti a identificare il 34enne, presunto autore dei reati, tutti commessi nel centro di Marsala tra il mese di luglio e ottobre 2025, grazie a una meticolosa analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza del centro urbano e all’escussione di persone informate sui fatti.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Trapani e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini preliminari sono tutt’ora in corso.

