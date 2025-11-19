Ultime Notizie

Sequestrata officina abusiva, denunciato titolare

Denunciato per aver gestito un’officina di riparazione di veicoli priva di autorizzazione, detenendo e raccogliendo oli esausti e abbandonando rifiuti al suolo

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato a Niscemi ha eseguito diversi controlli amministrativi finalizzati a contrastare l’abusivismo commerciale nel settore dell’autoriparazione che danneggia gli operatori regolari. Lo scorso 13 novembre i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, unitamente a quelli della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta e del Distaccamento Polizia Stradale di Gela, nel corso di un’ispezione amministrativa eseguita presso un’officina di autoriparazione di veicoli hanno riscontrato diverse irregolarità. 

operazione niscemi1

Gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati dalla Polizia locale di Niscemi, hanno infatti accertato che l’attività era abusiva poiché non era stata inoltrata alcuna comunicazione alla Camera di Commercio di Caltanissetta e allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Niscemi. All’interno dell’area sottoposta ad ispezione sono stati trovati 31 motoveicoli e ciclomotori in manutenzione, circa 300 litri di oli esausti e veicoli e parti meccaniche di essi in stato di abbandono.

operazione niscemi2

 Tutta l’area e l’attrezzatura sono stati posti sotto sequestro e il titolare è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela per aver gestito un’officina di riparazione di veicoli priva di autorizzazione, detenendo e raccogliendo oli esausti e abbandonando rifiuti al suolo. La responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrata officina abusiva, denunciato titolare
Caltanissetta

Trovati in possesso di droga, arrestato un 18enne
Cultura

Al teatro Pirandello in scena “Il vedovo” con Massimo Ghini e Galatea Ranzi
Agrigento

In fiamme furgone e auto di un imprenditore edile, indagini 
Agrigento

Spedizione punitiva alla zona industriale, 30enne picchiato da almeno tre persone 
Agrigento

Ladri in azione all’Eurospin, portati via 10mila euro tra soldi e merce 
banner italpress istituzionale banner italpress tv