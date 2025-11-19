Sorpresi dai poliziotti a nascondere armi, 28enne arrestato dai poliziotti

E’ stato “pizzicato” mentre nascondeva delle armi clandestine dentro un borsone nei pressi di un palazzo: la polizia di Stato arresta 28enne.

Le attività di indagine condotte dalla Squadra Mobile di Catania si sono concentrate sul quartiere di Librino, in particolare nella zona di viale Moncada, area recentemente interessata da episodi di esplosioni di armi da fuoco. Durante il pattugliamento, gli operatori della Squadra Antirapina hanno notato due individui in atteggiamento sospetto sotto i portici di un complesso di edilizia popolare, intenti a maneggiare un borsone dal quale era visibile la sagoma di un’arma.

Accortisi della presenza delle forze dell’ordine, i due hanno tentato la fuga. Uno dei giovani, un catanese di 28 anni, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a controllo. Il secondo uomo si è dato alla corsa, portando con sé il borsone, che è stato poi abbandonato lungo la via nel tentativo di dileguarsi nelle campagne circostanti.

Il borsone recuperato dai poliziotti conteneva un ingente quantitativo di armi: cinque fucili in totale, alcuni dei quali con matricola abrasa e a canne mozze (armi clandestine), e altri risultati oggetto di furto.

Il ventottenne è stato, pertanto, arrestato e tradotto presso la casa circondariale di piazza Lanza. Si ribadisce la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini della Squadra Mobile proseguono senza sosta per l’identificazione e la cattura del complice.

Gli interventi condotti dagli agenti della Questura hanno permesso finora il recupero di un elevato numero di armi di vario tipo, spesso rinvenute occultate in terreni abbandonati, all’interno di casolari fatiscenti o nascoste in abitazioni private. Sequestri che rappresentano un contributo cruciale alla sicurezza pubblica e all’incolumità dei cittadini.