Migranti: 800 sbarcati a Lampedusa in 24 ore: al via trasferimenti

Ottocento sbarcati a Lampedusa in 24 ore. In 388 sono approdati durante la notte a bordo di otto imbarcazioni. Si aggiungono ai 10 sbarchi con oltre 400 persone giunte ieri. Due barconi, con cento migranti ciascuno, sono partiti dai porti libici di Zawiya e Sabratah, in Libia. Del primo gruppo, trasbordato su una motovedetta della guardia di finanza, viaggiavano due uomini privi di sensi che sono stati trasferiti al poliambulatorio. Sull’ultimo barchino rintracciato, anche in questo caso dalla guardia di finanza, c’erano 5 uomini e una donna, originari della Tunisia che hanno riferito di aver organizzato in autonomia la traversata iniziata venerdi’ sera da Monastir. All’hotspot ci sono al momento 820 migranti. Per questa sera e’ stato previsto un trasferimento di 300 persone a Porto Empedocle