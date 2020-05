Migranti, Martello: “non ci sarà nessun nuovo centro d’accoglienza”

“Fino a quando sarò Sindaco, sull’isola non si realizzerà un secondo Centro di accoglienza”, così il Sindaco di Lampedusa e linosa Toto Martello.

“Purtroppo c’è chi, anche in un momento delicato come questo, continua ad alimentare tensioni e polemiche strumentali che sono totalmente infondate e fanno solo del male alla cittadinanza ed all’immagine di Lampedusa e Linosa. A chi vuole speculare sulla visita di martedì 26 maggio a Lampedusa del Capo dipartimento per l’immigrazione e le libertà civili del Ministero dell’Interno, rispondo dicendo che fino a quando ci sarà questa Amministrazione Comunale non si costruirà nessun nuovo Centro di accoglienza nell’ex base Loran di Ponente. Il motivo della visita che abbiamo fatto in quell’area, continua Martello, come tra l’altro già specificato, aveva il solo scopo di individuare un luogo di stoccaggio delle imbarcazioni dei migranti che arrivano e vengono abbandonate al Molo Favaloro, perché siamo stanchi di aspettare le decisioni dell’Ufficio della Dogana su una presunta area di stoccaggio che sarebbe stata individuato su un terreno privato.Voglio inoltre informare la cittadinanza che il Comune di Lampedusa e Linosa in data 04.10.2019 con nota prot. n. 14750 avanzava istanza a Mare Sicilia per la concessione dell’intera base Loran “ex americana” al fine di poter riqualificare la stessa.Aggiungo che con nota prot. 2293 del 20.02.2020 il Comando Marittimo Sicilia rispondeva alla nostra richiesta, e con ulteriore nota prot. 2639 del 27.02.2020 il Comune richiedeva un sopralluogo congiunto al fine di individuare la porzione di area che potrebbe essere scorporata, e quindi assegnata all’Amministrazione Comunale.Ricordo inoltre, sottolinea il primo cittadino, a chi lo avesse dimenticato, che già nel lontano 2009 quando c’era il Ministro Maroni si voleva realizzare un secondo Centro di accoglienza sull’isola, proposta rispetto alla quale ci siamo opposti fermamente impedendo di portare avanti il progetto. La nostra posizione su questa ipotesi non è cambiata, dunque lo ripeto ancora una volta: finché ci sarà questa Amministrazione, a Lampedusa non si costruirà nessun nuovo Centro di accoglienza. E non perché “abbiamo cambiato idea” sul valore dell’accoglienza e del rispetto dei diritti umani! Anzi, il motivo è esattamente opposto: proprio perché continuiamo ad impegnarci quotidianamente su questi temi, siamo sempre più convinti che sia necessario adottare regole condivise per una migrazione ordinata, regolare e sicura, e questo obiettivo non lo si può di certo raggiungere sovraccaricando la nostra isola di un peso ulteriore rispetto a quello che già oggi, con grande fatica e sacrificio, qui a Lampedusa riusciamo a sopportare. Voglio sperare che questa comunicazione possa chiudere una polemica inutile, conclude il sindaco Martello, strumentale ed infondata della quale davvero non ne sentivamo il bisogno”.