Minacce ed estorsione ai genitori, misura cautelare per 25enne 

Avrebbe avanzato continue richieste di denaro ai genitori e minacciato anche altri componenti della famiglia facendoli vivere in uno stato d’ansia e paura. Protagonista della triste vicenda un venticinquenne di Licata, indagato per estorsione nei confronti di padre e madre.

I coniugi, stanchi dei continui soprusi, hanno deciso di denunciare e rivolgersi alle forze dell’ordine. Il gip del tribunale di Agrigento ha così disposto la misura cautelare dell’allontanamento del giovane dalla casa familiare. La misura cautelare è stata notificata dai poliziotti del commissariato di Licata.