Minaccia la compagna e le distrugge l’auto con una mazza da muratore: arrestato

Con l’accusa di maltrattamenti e danneggiamento gli agenti hanno arrestato a Pachino, in provincia di Siracusa, un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato l’uomo avrebbe minacciato la compagna, costretta a fuggire di casa con il figlio piccolo per paura di essere aggredita dal 30enne andato su tutte le furie. Dopo il suo allontanamento l’uomo, in preda alla rabbia, ha impugnato una grossa mazza utilizzata dai muratori per rompere le parti di casa e si è accanito contro le auto di proprietà della famiglia della vittima, parcheggiate davanti casa, distruggendole. Mentre gli agenti parlavano con le vittime il 30enne non ha esistato ad avvicinarsi minacciando pesantemente la compagna. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha scongiurato il peggio. Per i suoi comportamenti violenti è stato arrestato e condotto in carcere.