Montaperto, dopo anni di stop torna il presepe vivente: l’inaugurazione

Dopo lo stop legato alla pandemia finalmente è tornato a Montaperto la magia del presepe vivente.

“Il tempo è trascorso, abbiamo affrontato una pandemia mondiale che ci ha profondamente cambiati.Quello che ci ha lasciato,però, è la voglia di rinascere, riemergere dalle ceneri e Vivere, far conoscere a tutti chi siamo e da dove veniamo”, dice l’ ideatore Nino Amato, medico e consigliere comunale a margine del taglio del nastro alla presenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Miccichè. Presenti tra gli altri il deputato agrigentino Lillo Pisano. “Questo presepe riesce a calamitare l’attenzione di scuole, famiglie e visitatori, anche da fuori provincia. Il suo ritorno è stato possibile grazie al forte sostegno dell’amministrazione comunale, che ha creduto nel valore di questa iniziativa per il borgo di Montaperto e per l’intera Agrigento.”

Il Presepe Vivente di Agrigento a Montaperto, è sapori, cultura, tradizioni.