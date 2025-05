Moto d’epoca senza targa e arnesi edili nell’abitacolo: due denunciati

I carabinieri hanno denunciato a Ragusa due cittadini romeni, sorpresi a trasportare una moto d’epoca e materiale e attrezzature edili, risultati rubati. Entrambi dovranno rispondere di ricettazione. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale nella zona industriale, le gazzelle del nucleo Operativo e Radiomobile si sono imbattute in un’auto con numerosi arnesi edili nell’abitacolo e sul tetto una moto d’epoca senza targa. Dagli accertamenti è emerso che i due giovani di 19 e 21 anni che si trovavano all’interno della vettura erano sprovvisti di documenti e senza patente e che tutto il materiale era stato rubato. Grazie ad alcuni documenti trovati tra gli utensili da lavoro, è stato individuato un magazzino e, contattata la proprietaria, si è accertato il furto. La refurtiva è stata riconsegnata alla donna, mentre per il 19enne e il 21enne è scattata la denuncia per ricettazione e una sanzione per le violazioni amministrative inerenti il Codice della strada.