Sbarca a Messina con oltre quattro chili di cocaina e soldi in contanti: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne cittadino maltese, in ordine al reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto antidroga e di altri reati nel centro cittadino, nelle prime ore della mattina di ieri, i Carabinieri hanno fermato e sottoposto a controllo stradale un furgone, che, poco prima era sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. L’atteggiamento nervoso assunto dall’individuo durante le operazioni di controllo ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche in caserma, laddove è stata eseguita una perquisizione approfondita con la scoperta di oltre quattro chili di cocaina, suddivisa in quattro panetti e altri involucri contenenti diversi grammi di cocaina e crack, il tutto abilmente occultato in un doppio fondo del pianale del vano di carico. La ricerca condotta dai militari sul veicolo ha permesso inoltre di trovare la somma in contanti di 11.200 euro oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

Una volta definito il quadro indiziario, è stato formalizzato l’arresto dell’uomo che è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio.