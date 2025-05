Realmonte, Tar boccia il ricorso dell’ex sindaco Lattuca

Il Tar di Palermo ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca contro la mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale del comune agrigentino lo scorso 13 marzo e che l’ha fatta decadere dalla carica. Lattuca, assistita dall’avvocato Stefano Polizzotto, aveva agito anche contro il decreto di nomina, da parte dell’assessorato regionale alle Autonomie locali, di Carmelo Burgio come commissario straordinario del comune, e contro i consiglieri comunali che l’avevano sfiduciata, rappresentati in giudizio dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. L’ex prima cittadina aveva contestato le ragioni della mozione di sfiducia, che si era basata, tra l’altro, su disaccordi politici tra l’amministratrice e i consiglieri del suo stesso schieramento e sull’accusa di una inefficace gestione amministrativa e finanziaria del comune. A seguito del pronunciamento della giustizia amministrativa, rimangono regolarmente fissate le elezioni amministrative a Realmonte in programma il 25 e 26 maggio