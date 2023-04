Nadal e Djokovic si sfidano a colpi di record, i tennisti italiani provano a rimontare nel Ranking ATP

Il 2023 sarà un anno straordinario per il tennis, in primis perché ci sono in ballo diversi record nella sfida a colpi di statistiche e rovesci Djokovic – Nadal, in secondo luogo, ma non meno importante, perché i tennisti italiani sono fuori dalla top 10 del Ranking ATP e stanno provando a rimontare.

Tennis

Djokovic contro Nadal

Il Ranking ATP mostra chiaramente che il tennista serbo è ancora al top, ma la sfida Djokovic – Nadal dura dal 7 giugno del 2006, quando i due atleti si scontrarono al Roland Garros nei quarti di finale. Fu lo spagnolo ad avere la meglio dopo aver vinto due set, il serbo fu costretto al ritiro per problemi fisici.

L’ultima sfida fra i due è andata in scena il 31 maggio 2022, sempre agli Open di Francia, e la vittoria è stata dello spagnolo. In totale Djokovic e Nadal si sono scontrati sul campo 59 volte, per un totale di 30 vittorie del serbo contro 29 dello spagnolo.

In totale entrambi hanno vinto 22 tornei del Grande Slam, Djokovic detiene il record di Australian Open vinti, per un totale di 10 trionfi, mentre Nadal detiene il record di Roland Garros vinti: 14.

Nella classifica all time dei titoli ATP la situazione cambia ma lo spagnolo e il serbo sono ancora in guerra per una differenza statistica minima. Al quarto posto per titoli ATP vinti c’è Djokovic con un totale di 93 trionfi, mentre Nadal è al quinto posto con 92 vittorie.

Per quanto riguarda i Big Titles ATP, ossia le vittorie totali nei tornei Masters 1000, Giochi Olimpici, ATP Finals e Grande Slam, Djokovic domina ancora la scena ed è al primo posto della classifica all time con 66 trionfi, Nadal insegue alla seconda posizione con 59 titoli vinti, e Federer chiude il podio con 54 vittorie in queste categorie.

Gli altri tennisti più forti al mondo

Al secondo posto nel Ranking ATP dopo Djokovic c’è un altro spagnolo, l’ex numero 1 Alcaraz, giovane promessa del tennis mondiale. Al terzo posto sale Tsitsipas, alla luce degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno.

Alla quarta posizione del Ranking ATP scende Casper Ruud, mentre alla quinta c’è Medvedev, seguito da Rublev. Per Nadal soltanto undicesima posizione, un motivo in più per dare il massimo non solo nei tornei del Grande Slam in questo 2023 infuocato.

Fra le nuove promesse spiccano il tennista danese Holger Rune al settimo posto, e Aliassime alla posizione 8, nono posto per Hurkacz e decimo posto per Taylor Fritz.

Italiani nel Ranking ATP

Ancora situazione negativa per i tennisti italiani nel Ranking ATP 2023, per trovare il primo atleta Azzurro dobbiamo scendere alla tredicesima posizione dove c’è Sinner.

Alla posizione numero 21 del Ranking ATP scende Lorenzo Musetti, mentre Berrettini è scivolato alla posizione 23. Più lontano al numero 57 c’è Sonego, mentre Fognini scende alla posizione numero 88.