Nasconde nel borsello 100 grammi di droga e soldi contanti, arrestato pusher

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi cittadini di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi, ha proceduto all’arresto di un giovane palermitano ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto, effettuato dai Falchi della Sesta Sezione Investigativa – Contrasto al Crimine Diffuso della locale Squadra Mobile, ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 110 grammi e denaro contante pari a 100,00 euro.

Nel dettaglio, un equipaggio motomontato dei falchi in transito per via Re Federico, nel quartiere Noce, ha notato un giovane (conosciuto loro anche per i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti) che, stazionando con fare guardingo nei pressi di un esercizio commerciale, stava confabulando con alcune persone li presenti. Ritenendo sospetto l’atteggiamento assunto, gli agenti hanno deciso di arrestare la marcia ed effettuare, discretamente, una preliminare attività di osservazione. Pochi istanti dopo, il giovane, 22enne, ha tentato di prendere qualcosa all’interno della pochette che indossava, ma accortosi della presenza a distanza dei poliziotti, ha interrotto bruscamente la sua azione, tentando subito dopo di allontanarsi repentinamente in direzione di Corso Finocchiaro Aprile.

I falchi sono subito intervenuti fermando il giovane che, insofferente al controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno della pochette similpelle che aveva al seguito i poliziotti hanno rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di circa 58 grammi; 30 dosi della stessa sostanza singolarmente confezionate mediante l’utilizzo di carta da forno per un peso di circa 53 grammi; un coltello ed una forbice intrisi della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione ed un rotolo di carta da forno; all’interno di una tasca del pantalone è stato invece rinvenuto denaro contante pari a 100,00 euro.

Lo stupefacente, il materiale per il suo confezionamento ed il denaro (ritenuto provente dell’attività illecita) sono stati posti sotto sequestro. Il 22enne è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed in attesa di giudizio posto, dalla locale Autorità Giudiziaria, in regime precautelare degli arresti domiciliari.