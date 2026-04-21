Domani sera a Pavia una fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro

Domani sera, mercoledì 22 aprile, si terrà a Pavia una fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo essere stato colpito con un fendente al collo nel parcheggio dell’area Cattaneo.

Alla manifestazione sarà presente anche Antonio Palumbo, sindaco di Favara (Agrigento), paese originario del ragazzo ucciso, insieme al sindaco di Pavia, Michele Lissia, e a numerose autorità. La fiaccolata partirà alle 21 dal parcheggio dell’area Cattaneo ed attraverserà la città (il percorso è in fase di definizione). Per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, è stato fermato un minorenne di 16 anni di origini egiziane. Le indagini della Squadra Mobile di Pavia proseguono per fare piena luce su quanto accaduto.