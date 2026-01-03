Nascondeva 20 chili di marijuana nel seminterrato, arrestato 34enne a Palma di Montechiaro 

Nel seminterrato della sua abitazione aveva allestito una vera e propria piantagione indoor con tende termiche, impianti di illuminazione, aerazione e sensori. E 20 chilogrammi di marijuana. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno fermato un trentaquattrenne del posto – Angelo Cani – con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato lo scorso 31 dicembre. Gli agenti si sono presentati a casa dell’indagato, difeso dall’avvocato Santo Lucia, convinti che lo stesso potesse detenere della droga. In effetti i sospetti si sono rivelati fondati.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire l’impianto per alimentare le piante nel seminterrato mentre sul tetto della casa, al quale si accedeva tramite una stretta botola, sono stati trovati circa 20 chilogrammi di marijuana. Durante le operazioni è stato rinvenuto anche mezzo panetto di hashish nelle adiacenze dell’abitazione. Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato il provvedimento di fermo e disposto nei confronti del trentaquattrenne la misura cautelare degli arresti domiciliari.