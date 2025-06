Non comunicano il nome degli ospiti, denunciati titolari di due B&B

In un caso non sarebbero stati comunicati i nominativi degli ospiti presenti mentre nell’altro non ci sarebbero state nemmeno le autorizzazioni necessarie per aprire. I titolari di due Bed&Breakfast di Canicattì sono stati denunciati a margine di controlli eseguiti negli scorsi giorni dalla Polizia di Stato.

Accertamenti che sono stati intensificati soprattutto con l’arrivo del periodo estivo che richiama in provincia diversi turisti. Non sempre – però – vengono osservate tutte le regole e le prescrizioni come, ad esempio, l’iscrizione obbligatoria alla piattaforma della Questura che serve per comunicare i nominativi degli ospiti presenti.