Catania

Ruba monopattino ad un bambino in piazza: rintracciato e denunciato

Un 24enne di origini straniere è stato denunciato per rapina

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nel giro di un paio di ore, hanno rintracciato e denunciato per “rapina” un 24enne di origini straniere, che nel pomeriggio ha sottratto con la forza il monopattino ad un bambino mentre giocava in piazza della Vittoria a San Pietro Clarenza (CT). 

Intorno alle 17:00 padre e figlio avevano raggiunto la piazza per svagarsi con altri amici e conoscenti. Il bambino era sorvegliato a brevissima distanza, senonché, ad un certo punto lo ha sentito urlare. E’ stato un attimo. Un giovane che poco prima aveva visto al telefono mentre parlava n una lingua straniera, aveva strattonato suo figlio e gli aveva tolto il monopattino allontanandosi in tutta fretta dalla piazza. Inutile il tentativo di rincorrerlo. L’immediata segnalazione al 112, Numero Unico di Emergenza, ha permesso ai militari dell’Arma di avviare in maniera speditiva le indagini partendo dal segnale GPS del monopattino collegato ad un’applicazione del cellulare che consentiva di localizzarlo in via Gino Spitalieri. Una pattuglia di Carabinieri quindi, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, ha raggiunto il luogo indicato dal GPS in particolare un’abitazione con il seminterrato visibile anche dalla strada. Ed infatti dall’ingresso i Carabinieri hanno potuto vedere non solo il monopattino ma anche il giovane di origini straniere, riconosciuto sia dal padre che dal figlio, vittima del reato. Tramite l’applicazione installata sul cellulare del bambino è stato fatto partire il sistema di allarme del monopattino che in effetti ha iniziato a suonare, confermando ulteriormente che si trattasse proprio di quello rubato.  Il velocipede, recuperato dagli operanti è stato restituito al proprietario, mentre, il 20enne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Truffa ai danni dell’Unione Europea, arrestati sei imprenditori agricoli e sequestrati beni
Catania

Ruba monopattino ad un bambino in piazza: rintracciato e denunciato
Catania

Sequestrati oltre 260 chili di fuochi d’artificio illegalmente detenuti, denunciati due fratelli
Agrigento

Edilizia scolastica e sicurezza negli Istituti superiori, la delegazione studentesca incontra il presidente Pendolino
Sicilia by Italpress

Donna cade in un dirupo nel Ragusano, tratta in salvo dai Vigili del Fuoco
Palermo

La truffa della “finta banca”, tre indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv