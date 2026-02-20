Ruba monopattino ad un bambino in piazza: rintracciato e denunciato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nel giro di un paio di ore, hanno rintracciato e denunciato per “rapina” un 24enne di origini straniere, che nel pomeriggio ha sottratto con la forza il monopattino ad un bambino mentre giocava in piazza della Vittoria a San Pietro Clarenza (CT).

Intorno alle 17:00 padre e figlio avevano raggiunto la piazza per svagarsi con altri amici e conoscenti. Il bambino era sorvegliato a brevissima distanza, senonché, ad un certo punto lo ha sentito urlare. E’ stato un attimo. Un giovane che poco prima aveva visto al telefono mentre parlava n una lingua straniera, aveva strattonato suo figlio e gli aveva tolto il monopattino allontanandosi in tutta fretta dalla piazza. Inutile il tentativo di rincorrerlo. L’immediata segnalazione al 112, Numero Unico di Emergenza, ha permesso ai militari dell’Arma di avviare in maniera speditiva le indagini partendo dal segnale GPS del monopattino collegato ad un’applicazione del cellulare che consentiva di localizzarlo in via Gino Spitalieri. Una pattuglia di Carabinieri quindi, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, ha raggiunto il luogo indicato dal GPS in particolare un’abitazione con il seminterrato visibile anche dalla strada. Ed infatti dall’ingresso i Carabinieri hanno potuto vedere non solo il monopattino ma anche il giovane di origini straniere, riconosciuto sia dal padre che dal figlio, vittima del reato. Tramite l’applicazione installata sul cellulare del bambino è stato fatto partire il sistema di allarme del monopattino che in effetti ha iniziato a suonare, confermando ulteriormente che si trattasse proprio di quello rubato. Il velocipede, recuperato dagli operanti è stato restituito al proprietario, mentre, il 20enne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.