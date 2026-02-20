Agrigento, Giovanni Miceli rieletto segretario provinciale UilPensionati

“Mentre bollette di luce e gas sono in continuo aumento, ad Agrigento la Tari risulta essere tra le più care d’Italia a fronte di un servizio troppo spesso inadeguato e si paga l’acqua come fosse petrolio con turni di erogazione anche oltre un mese. Energia, rifiuti, acqua: tre voci che svuotano le pensioni. E molte adesso non bastano più”.

Giovanni Miceli, confermato oggi segretario generale della UilPensionati Agrigento, ha denunciato così la condizione degli anziani – “tartassati e sempre più poveri” – in terra girgentina. Il congresso UilP, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto insieme con Miceli il gruppo dirigente che lo collaborerà nei prossimi anni e che è formato da Giovanni Manganella, Antonino Indelicato, Rosa Maria Favata, Giuseppe Bono. Tesoriere, Giovanni D’Angelo.

In sala il presidente dell’Associazione Diritti Anziani-Ada Sicilia Piero Gaglio, nella sua relazione Giovanni Miceli ha ricordato “con preoccupazione” come la provincia di Agrigento sia una delle “Cenerentole d’Italia per redditi medi e importi delle pensioni oltre che per occupazione, specie quella giovanile e femminile”. Allarme, poi, per il fenomeno dello spopolamento “che continua a impoverire il tessuto sociale ed economico del territorio, lasciando sempre più soli e fragili gli anziani: una solitudine cui si aggiungono difficoltà, criticità, dell’Assistenza Domiciliare Integrata”.

La UilPensionati chiede “tutele e garanzie vere per il diritto alla Salute, con una presenza adeguata di personale sanitario perché non basta qualche Casa di Comunità in più se, poi, resta uno scatolone vuoto”. I segretari di Uil e UilP Gero Acquisto, Claudio Barone e Giovanni Miceli hanno quindi lanciato da Agrigento un appello al Parlamento per una rapida approvazione della proposta di legge sul Servizio civile della Terza Età, che nasce proprio da un’idea della UilPensionati e del suo leader nazionale Carmelo Barbagallo.

Gli esponenti del “Sindacato delle Persone” hanno spiegato: “Con la normativa sul Servizio civile volontario degli anziani si vuole assicurare che le nostre città possano contare su un formidabile patrimonio umano di esperienza e impegno civile”. “Come sottolineato recentemente da Carmelo Barbagallo presentando la proposta di legge al Cnel – ha concluso Giovanni Miceli insieme con Claudio Barone e Gero Acquisto – offrire alle persone anziane la possibilità di continuare a essere utili, riconosciute, coinvolte in attività sociali, educative, culturali o di supporto alla comunità significa contrastare la solitudine prima che diventi isolamento, prevenire il decadimento cognitivo e rafforzare il benessere complessivo. Allo stesso tempo si rimetterebbero in circolo competenze che altrimenti si perderebbero”