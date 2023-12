Open day, il Liceo Politi di Agrigento apre le porte a nuovi studenti e famiglie

Primo giorno di open day per studenti e famiglie al Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento che apre le porte per visitare l’Istituto e apprezzarne la ricca offerta formativa.

Oltre ai tradizionali indirizzi Scientifico e delle Scienze Umane il liceo offre anche il percorso Economico-sociale, Scienze Applicate con l’Informatica per l’intero quinquennio ed il potenziamento delle Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, e il percorso triennale di Biologia con Curvatura Biomedica.

“Una ricca offerta formativa capace di coniugare una solida tradizione con l’innovazione metodologico-didattica. Il percorso di biomedica per esempio fornisce strumenti idonei alla valutazione delle attitudini degli studenti al fine di avviare gli stessi verso consapevoli scelte universitarie e professionali, oltre a garantire valide competenze che potranno facilitare il superamento dei test di ammissione a corsi universitari in campo chimico-biologico e sanitario”, ha detto la dirigente Santa Ferrantelli.

Dallo scorso anno infine l’offerta formativa del Liceo R. Politi si è arricchita di un nuovo percorso di studi, il Liceo scientifico Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics), che abbraccia le 4 C identificate come chiave nell’istruzione del 21° secolo: creatività, collaborazione, pensiero critico e comunicazione ed aiuta a promuovere l’amore per l’apprendimento. Inoltre nel percorso tradizionale del Liceo scientifico viene arricchito da un’ora aggiuntiva di Fisica nel primo biennio finalizzata all’ acquisizione di competenze tecnologico-scientifiche attraverso progettazione, assemblaggio, programmazione di kit robotici ed un’ora aggiuntiva di Disegno e Storia dell’Arte per lo svolgimento di attività laboratoriali di progettazione e di Autocad, software di disegno tecnico di larghissimo impiego, che garantisce agli alunni competenze indispensabili per l’approccio a studi universitari e professioni a carattere tecnico.