Ospedale di Sciacca, il dottor Giacomo Papotto nuovo direttore dell’UOC di Ortopedia

Nominato formalmente il neodirettore del dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Si tratta del dottor Giacomo Papotto che, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico. Papotto non è una new entry a Sciacca: già titolare di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’articolo 15 septies del decreto legislativo 502/92, il suo arrivo al “Giovanni Paolo II” aveva contribuito in maniera rilevante alla riorganizzazione del reparto di ortopedia insieme ad altri provvedimenti di riassetto adottati dalla Direzione Strategica dell’ASP di Agrigento per superare diverse criticità. Nel 2025, infatti, in ortopedia sono sensibilmente aumentati i ricoveri ordinari (698), i dh (138) e i day service (82) e sono stati raggiunti considerevoli risultati anche nell’ambito del PNE (Programma Nazionale Esiti) per la celerità delle fratture all’anca per over 65 operate entro le 48 ore.