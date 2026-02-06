Ultime Notizie

Ospedale di Sciacca, il dottor Giacomo Papotto nuovo direttore dell’UOC di Ortopedia

Oggi l'incontro con il manager dell'Asp di Agrigento per la firma del contratto

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Nominato formalmente il neodirettore del dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Si tratta del dottor Giacomo Papotto che, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico. Papotto non è una new entry a Sciacca: già titolare di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’articolo 15 septies del decreto legislativo 502/92, il suo arrivo al “Giovanni Paolo II” aveva contribuito in maniera rilevante alla riorganizzazione del reparto di ortopedia insieme ad altri provvedimenti di riassetto adottati dalla Direzione Strategica dell’ASP di Agrigento per superare diverse criticità. Nel 2025, infatti, in ortopedia sono sensibilmente aumentati i ricoveri ordinari (698), i dh (138) e i day service (82) e sono stati raggiunti considerevoli risultati anche nell’ambito del PNE (Programma Nazionale Esiti) per la celerità delle fratture all’anca per over 65 operate entro le 48 ore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Ospedale di Sciacca, il dottor Giacomo Papotto nuovo direttore dell’UOC di Ortopedia
Sciacca

Dossier “Comuni Ricicloni” di Legambiente: la SRR Agrigento Ovest seconda in Sicilia con 76,90% di raccolta differenziata
Campobello di Licata

Manca il pediatra a Campobello di Licata, il sindaco Terrana scrive all’Asp e alla Regione
Agrigento

Aggiudicato appalto per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici del Libero Consorzio Agrigento
Caltanissetta

Quattro furti in quattro mesi, arrestato nisseno
Agrigento

I crolli a piazza Cavour, impresa e proprietario di una casa risarciranno il bar Sajeva
banner italpress istituzionale banner italpress tv