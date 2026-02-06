Dossier “Comuni Ricicloni” di Legambiente: la SRR Agrigento Ovest seconda in Sicilia con 76,90% di raccolta differenziata

È stata presentata oggi a Palermo l a nuova edizione del dossier “Comuni Ricicloni” di Legambiente, che fotografa le migliori performance siciliane i n tema di raccolta differenziata. La SRR Agrigento Ovest conquista un risultato di assoluto rilievo, posizionandosi seconda in Sicilia con una media del 76,90%, subito dopo la provincia di Trapani Sud.

Un dato che rappresenta una conferma concreta del lavoro svolto negli ultimi anni: dalle campagne

sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle attività messe in campo nei vari Comuni, fino all’impegno quotidiano dei sindaci e delle società che gestiscono i l servizio. Un sistema che funziona perché fondato sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa

«Questo risultato – sottolinea i l Presiedente Vito Marsala – è un ulteriore passo verso l’obiettivo

dell 80% d i raccolta differenziata, traguardo che riteniamo realistico e raggiungibile entro l’anno i n

corso».

Nelle graduatorie dei singoli Comuni, suddivise per fasce demografiche, emergono l e seguenti

performance di eccellenza: Lucca Sicula con 1’87,1%,, Villafranca Sicula con 1’86,1%, Calamonaci con 1’84,8%, Sambuca di Sicilia con l’84%. Sciacca con 1’82,8%. Montevago con 80,3%

“Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto – dice i l sindaco di Lucca Sicula Salvatore

Dazzo, primo in tutta la provincia di Agrigento come percentuale di raccolta differenziata – e la

sensibilità civica che la nostra comunità acquisisce ogni giorno sempre d i più nell’interesse delle

future generazioni”. Soddisfazione anche da parte del commissario straordinario del Comune di

Burgio Carmelo Burgio e del sindaco d i Calamonaci Pino Spinelli.

A questi dati si aggiunge un ulteriore riconoscimento: nella classifica regionale dei Comuni costieri,

tra quelli che superano 1’80% di raccolta differenziata, spicca Sciacca, che risulta primo Comune

costiero della provincia di Agrigento. Un risultato che conferma l’impegno del territorio anche nelle

realtà più complesse dal punto di vista gestionale.

L a SRR Agrigento Ovest si conferma così tra le realtà più virtuose della Sicilia nel settore della

gestione integrata dei rifiuti, grazie a un modello che continua a crescere in qualità, partecipazione e

risultati.