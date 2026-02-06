Aggiudicato appalto per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici del Libero Consorzio Agrigento

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 8). La gara è stata aggiudicata all’impresa GEOTECH SRL (avvalente) e CGM SRL (ausiliaria) di Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,3139% per un importo di1.600.000,00 euro più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L’intero importo di gara è stato finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio.

“Proseguiamo a ritmi serrati per garantire le migliori condizioni possibili degli istituti scolastici di nostra competenza” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “con un notevole impegno sia economico che progettuale”. A breve la firma del contratto d’appalto, mentre i lavori dovranno essere completanti entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Queste le scuole individuate dallo staff tecnico del Libero Consorzio e comprese nel gruppo 8:

1) IPSCEOA “N.Gallo”-I.T.G. “F.Brunelleschi” Via Quartararo Pittore, Agrigento

2) LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE “Politi” succursale – PLESSO EX Foderà via Cimarra, 5 – Agrigento

3) I.I.S.“FERMl”- I.P.I.A. “Fermi” (locali ASI-CAP) – Aragona

4) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore – Bivona

5) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso ITCG “Panepinto” via Contrada S. Filomena SS118 -Bivona

6) I.I.S.“ARCHIMEDE”- Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi – Cammarata

7) I.I.S.“ARCHIMEDE”- I.P.I.A. “Archimede” via Monsignor Padalino – Casteltermini

8) I.I.S.“ARCHIMEDE”- Liceo Scientifico “M.T.Ca|cutta” via Kennedy – Casteltermini

9) I.I.S.“FERMI- l.P.I.A. “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara -Favara

10) I.I.S.“FAZELLO”- plesso Liceo Scientifico “ARCHlMEDE” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) – Menfi

11) I.I..S.“DON MICHELE ARENA”- plesso I.P.C. Friscia sede staccata via Pirandello – Menfi

12) I.I.S.“G.B.ODIERNA”- Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia – Palma di Montechiaro

13) I.I.S.“G.B. ODIERNA”- plesso “Mattarella” Contrada Carnara – Palma di Montechiaro

14) I.I.S.“FERMI”- I.P.I.A. “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) – Racalmuto

15) I.I.S.“SAETTA E LIVATINO”- Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella – Ravanusa

16) I.I.S.“F. Crispi”- Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof – Ribera

17) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa – Sciacca

18) I.I.S.“FAZELLO”- Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi – Sciacca

19) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara – Sciacca.