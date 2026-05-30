Palma di Montechiaro

In fiamme l’auto di un cuoco a Palma di Montechiaro, denunciati i presunti autori 

Si tratta di due giovani del luogo, rispettivamente di 25 e 23 anni.

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

I carabinieri hanno identificato i presunti autori dell’incendio doloso che, nella notte di mercoledì scorso, ha distrutto una Fiat Panda di proprietà di un cuoco quarantenne di Palma di Montechiaro. Si tratta di due giovani del luogo, rispettivamente di 25 e 23 anni. Nei loro confronti è stata ipotizzata l’accusa di danneggiamento seguito da incendio in concorso.

L’allarme era scattato nelle ore notturne quando le fiamme avevano improvvisamente avvolto l’utilitaria, provocando ingenti danni al veicolo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il rogo sarebbe stato appiccato da un piromane che, subito dopo aver dato fuoco all’auto, si sarebbe allontanato rapidamente insieme a un complice.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei due presunti responsabili, ora segnalati all’autorità giudiziaria. Sarà la Procura di Agrigento a valutare gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta e le eventuali responsabilità dei denunciati.

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