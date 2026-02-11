Trapani

Partorisce in auto dopo corsa in ospedale: coppia scortata dai Carabinieri

I carabinieri hanno scortato la vettura sino al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, preavvisando nel frattempo i sanitari dell'arrivo della futura mamma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Le doglie, la corsa in ospedale, un bimbo che ha fretta di nascere e viene alla luce in una macchina. E’ accaduto a Trapani, dove i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti in soccorso di una donna in procinto di partorire che in piena notte, insieme al marito, si stava dirigendo al pronto soccorso con forti dolori già in atto. Dopo aver notato un’auto procedere a velocità sostenuta nei pressi della stazione di Valderice, i militari hanno visto l’uomo arrestare la marcia e, in stato di agitazione, attirare la loro attenzione. Dopo essersi avvicinati hanno visto la donna sul sedile posteriore in procinto di partorire. A quel punto i carabinieri hanno scortato la vettura sino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, preavvisando nel frattempo i sanitari dell’arrivo della futura mamma. Giunti in ospedale la sorpresa. Quando i medici si sono avvicinati alla macchina la donna teneva già tra le braccia il piccolo con il cordone ombelicale attaccato. Soccorsa, è stata immediatamente trasferita nel reparto di Neonatologia. Mamma e bimbo stanno bene. 

