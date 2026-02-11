False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, indagato 78enne 

Un senegale 78enne risulta indagato dalla procura di Agrigento per false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, beneficio poi abolito dal governo Meloni. Il pm Annalisa Failla ha notificato l’avviso di conclusione indagini.

L’uomo è accusato di aver omesso di indicare nella dichiarazione la presenza dei familiari conviventi incassando così il sussidio per un importo complessivo di oltre 20 mila euro.

Le indagini scaturiscono da alcuni controlli incrociati sui dati anagrafici e sulle posizioni reddituali. L’indagato avrà venti giorni di tempo per presentare memorie e chiedere di essere interrogato per chiarire la sua posizione ed evitare la richiesta di rinvio a giudizio.