Agrigento

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, indagato 78enne 

L’uomo è accusato di aver omesso di indicare nella dichiarazione la presenza dei familiari conviventi incassando così il sussidio per un importo complessivo di oltre 20 mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un senegale 78enne risulta indagato dalla procura di Agrigento per false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, beneficio poi abolito dal governo Meloni. Il pm Annalisa Failla ha notificato l’avviso di conclusione indagini.

L’uomo è accusato di aver omesso di indicare nella dichiarazione la presenza dei familiari conviventi incassando così il sussidio per un importo complessivo di oltre 20 mila euro.

Le indagini scaturiscono da alcuni controlli incrociati sui dati anagrafici e sulle posizioni reddituali. L’indagato avrà venti giorni di tempo per presentare memorie e chiedere di essere interrogato per chiarire la sua posizione ed evitare la richiesta di rinvio a giudizio. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Gravi violazioni di natura ambientale, posto sotto sequestro l’acquapark Etnaland
Ultime Notizie

Spara con fucile a vicino di casa: arrestato 27enne
Agrigento

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, indagato 78enne 
di Gioacchino Schicchi

“Mancanza di collegialità nelle scelte”, componente Cda di Aica chiede conto alla presidente
Agrigento

Minaccia la madre con un bastone per i soldi della droga, intervengono i carabinieri 
Agrigento

Lavoratori in nero, irregolarità e occupazione del suolo pubblico: raffica di multe ad Agrigento 
banner italpress istituzionale banner italpress tv