Ubriaco aggredisce in ospedale guardia giurata e infermierem arrestato
Il sessantenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.
Un uomo di 60 anni, ubriaco, ha aggredito il personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove si era recato per controllare la pressione sanguigna. Una volta assistito, è stato invitato ad attendere fuori del pronto soccorso e a quel punto l’uomo ha aggredito la guardia giurata – cercando di sottrargli la pistola dalla fondina – e poi ha sferrato un pugno a un infermiere che è riuscito a schivare il colpo; infine, si è scagliato contro un altro infermiere colpendolo alla spalla. I carabinieri lo hanno trovato ancora in forte stato di agitazione, mentre urlava e insultava i presenti. Il sessantenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.