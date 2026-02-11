Trapani

Ubriaco aggredisce in ospedale guardia giurata e infermierem arrestato

Il sessantenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 60 anni, ubriaco, ha aggredito il personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove si era recato per controllare la pressione sanguigna. Una volta assistito, è stato invitato ad attendere fuori del pronto soccorso e a quel punto l’uomo ha aggredito la guardia giurata – cercando di sottrargli la pistola dalla fondina – e poi ha sferrato un pugno a un infermiere che è riuscito a schivare il colpo; infine, si è scagliato contro un altro infermiere colpendolo alla spalla. I carabinieri lo hanno trovato ancora in forte stato di agitazione, mentre urlava e insultava i presenti. Il sessantenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, grosso masso in strada: interrotta la viabilità
Messina

Campagna diffamatoria sui social contro i giudici, arrestato
Apertura

Muore a 20 anni per complicanze da otite: sequestrata la cartella clinica di Denise Lo Cascio
Lampedusa

Nuovo sbarco a Lampedusa, 95 migranti sull’isola
Messina

In bici elettrica e contromano su A18, fermato 23enne
Trapani

Partorisce in auto dopo corsa in ospedale: coppia scortata dai Carabinieri
banner italpress istituzionale banner italpress tv