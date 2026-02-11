Lampedusa

Nuovo sbarco a Lampedusa, 95 migranti sull’isola

Tre di loro, che accusavano malori, sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono 95 i migranti arrivati durante la notte a Lampedusa dopo il soccorso di un barcone di 12 metri da parte della motovedetta Cp327 della guardia costiera. Tre di loro, che accusavano malori, sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale per accertamenti sanitari. Nel gruppo ci sono anche una donna e cinque minori, provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Pakistan e Siria. I migranti hanno riferito di essere partiti da Tripoli, in Libia, nella serata di lunedi’.

