Catania

Gravi violazioni di natura ambientale, posto sotto sequestro l’acquapark Etnaland

I dettagli del sequestro verranno resi noti a margine di una conferenza stampa

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il parco acquatico Etnaland a Belpasso, nel Catanese, è stato posto sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta per gravi violazioni di natura ambientale.
I particolari dell’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Catania e conclusa ieri, saranno resi nel corso di una conferenza stampa convocata, alle 11.30, alla Procura di Catania alla presenza del procuratore capo, Francesco Curcio, e del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda.

