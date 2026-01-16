Canicattì

Picchia e minaccia di morte la compagna, arrestato trentenne a Canicattì 

Sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito del trambusto provenire dall’abitazione, a chiamare le forze dell’ordine

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Al culmine dell’ennesima lite, dopo averla insultata e minacciata, si sarebbe addirittura scagliato contro di lei mettendole le mani addosso. I carabinieri di Canicattì hanno arrestato un trentenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito la compagna, una ragazza poco più giovane.

Sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito del trambusto provenire dall’abitazione, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno scongiurato il peggio. Il trentenne è stato arrestato e portato in carcere. Avviato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Incendio in ospedale, pazienti trasferiti
Agrigento

Paura a Villaggio Mosè, passeggeri terrorizzati su un bus di linea: intervengono i carabinieri 
di Giuseppe Castaldo

Rifiuti abbandonati e bruciati a Porto Empedocle: due condanne, prosciolti in otto
Giudiziaria

Luciani nuovo procuratore aggiunto di Trapani: oggi la cerimonia di insediamento
di Gioacchino Schicchi

Ecua, il rinnovo della governance ostaggio della politica
Agrigento

Servizio Idrico Integrato: grande adesione al primo Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori siciliani
banner italpress istituzionale banner italpress tv