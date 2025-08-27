Aragona

“Picchia e minaccia la moglie”, misura cautelare per impiegato di Casteltermini 

La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che, dopo aver sopportato i soprusi, ha deciso di raccontare tutto

Divieto di avvicinamento, di frequentazione degli stessi luoghi e di comunicazione con la persona offese. Il gip del tribunale di Agrigento – accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica della Città dei templi – ha firmato una misura cautelare nei confronti di un impiegato di 45 anni di Casteltermini.

L’uomo è accusato di aver insultato, minacciato e picchiato la moglie nel corso degli anni. La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che, dopo aver sopportato i soprusi, ha deciso di raccontare tutto.

Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cammarata. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittima di violenza.  

