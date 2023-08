Pioggia e vento, diramata allerta gialla in Sicilia

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 5 agosto. Per oggi e domani è prevista allerta gialla. In particolare ”da oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono piogge a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore del 05/08/23 e, per le successive 24-36 h, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti ovest. Mareggiate lungo le coste esposte”.