Pistola mitragliatrice in un nascondiglio, arrestato 19enne

Una pistola mitragliatrice sottratta alla polizia: l’aveva F.L., 19 anni, raggiunto a Catania da una misura cautelare in carcere per porto e detenzione di arma da guerra e ricettazione. Erano stati gli agenti della squadra mobile del capoluogo etneo a trovare la pistola mitragliatrice Beretta PM12/S, munita di due caricatori, sul tetto di un edificio nella disponibilita’ del giovane, che solo qualche giorno prima l’aveva prelevata dal nascondiglio. L’arma da guerra – in esclusiva dotazione alle Forze di Polizia – è risultata essere provento di un furto commesso nel mese di luglio 2024 all’interno di una struttura penitenziaria del Capoluogo.