Politiche dell’acqua, studentessa francese incontra i vertici Aica

Ieri pomeriggio, presso la sede Aica di Aragona, incontro tra il presidente Alfonso Provvidenza, alcuni dirigenti, e Justine Heyraud-Ciofolo, studentessa universitaria dell’Istituto Francese di Geopolitica di Parigi, città dove la ragazza vive.

Justine Heyraud-Ciofolo, la cui famiglia è originaria di Castellammare del Golfo (provincia di Trapani), da quasi un mese si trova in Sicilia, per studiare le politiche dell’acqua e dove, a tal proposito, ha già avuto una serie di contatti a vario livello.

Da qui l’incontro avuto con i vertici aziendali dell’Azienda Consortile, nel corso del quale si è discusso del servizio idrico in provincia di Agrigento, dell’attività svolta da Aica sul territorio, e di come la stessa stia lavorando per vincere la sfida della gestione pubblica dell’acqua.

Justine Heyraud-Ciofolo, al termine del colloquio, ha espresso apprezzamento per il confronto avuto e ha ringraziato per la cordiale accoglienza ricevuta.