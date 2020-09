Porto Empedocle, finanziamenti per oltre 150mila per Wifi free e turismo

Finanziamenti in arrivo per oltre 150 mila euro al Comune di Porto Empedocle. Il primo finanziamento riguarda il progetto di Wi-Fi libero dal Palazzo di Città per permettere a cittadini e turisti di collegarsi free e vivere una città più smart e innovativa inoltre saranno installati dei totem multimediali inoltre agli ingressi della città pubblicizzando attività e brand.

Altro finanziamento riguarda il primo posto in graduatoria con il GAL Sicani il progetto “Mari e Monti”, che permetterà attività promozionale turistica e la realizzazione di un polo multifunzionale e multimediale a disposizione delle associazioni del territorio.



” Il duro e costante lavoro porta ai risultati per la comunità: abbiamo ottenuto due finanziamenti per lo sviluppo economico, i servizi e il turismo della nostra Città, dichiara la sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina. Desidero ringraziare il Vice Sindaco dott. Salvatore Urso per i rapporti con la Regione Sicilia e l’Assessore Salvatore Di Betta in sinergia e coordinamento del GAL. La dimostrazione dell’operosità dell’Amministrazione continua a lavorare ogni giorno per seminare sulle basi di un futuro dellla nostra città all’altezza delle prossime sfide”.