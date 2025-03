Premio Angelo Graceffa, per il terzo anno una borsa di studio per giovani talenti

ll 29 Marzo a Napoli sarà consegnato, durante il congresso annuale della Siagascot , il terzo Premio Angelo Graceffa una borsa di studio istituita in memoria del medico agrigentino morto prematuramente in un incidente stradale, assegnata sulla base non solo di criteri professionali, ma anche sulla base delle caratteristiche personali affini alle qualità di Angelo come la capacità di entrare in empatia con le persone, la passione per il suo lavoro e l’amore per la vita!

Dopo Stefano MP Rossi, vincitore della borsa di studio nel 2023, che ha visitato il Prof. Roland Berger a capo del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia del “Centre for Joint Replacement Westbrandenburg” e Filippo Calanna, vincitore della borsa di studio nel 2024, che ha in programma uno stage formativo con il Prof. Nick London professore alla “Leeds Beckett University” e Direttore presso “The Yorkshire Knee Clinic”, anche quest’anno con il Premio Angelo Graceffa sarà supportata la formazione di un talentuoso giovane chirurgo ortopedico.

“Per Angelo l’ortopedia non era soltanto un lavoro ma una passione a cui si dedicava con tutto se stesso e, con questa borsa di studio voluta e istituita da familiari, amici e colleghi, si vuole non solo ricordarlo ma aiutare, in modo concreto, i migliori giovani ortopedici a realizzare i propri obiettivi.È stata tolta una mente brillante, supportiamo la nascita di nuovi talenti”, si legge in una nota da parte degli organizzatori.