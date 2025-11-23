Apertura

“Rapinato e minacciato con una pistola mentre dormiva”, chiesta condanna a cinque anni 

L’episodio risale al maggio scorso a Palma di Montechiaro. Sul banco degli imputati un 41enne

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si sarebbe intrufolato in un appartamento mentre il proprietario dormiva, lo avrebbe preso a schiaffi e minacciato con una pistola priva di tappo rosso per portargli via 20 euro, il cellulare e trenta litri di gasolio dal magazzino. La procura di Agrigento ha chiesto la condanna a cinque anni di reclusione nei confronti di Zouhaier Ali, 41 anni, tunisino da tempo residente a Palma di Montechiaro.

La vicenda risale al maggio dello scorso anno. La vittima della rapina, impaurita, è riuscita a chiudersi in casa dopo essere stata aggredita e chiamare la polizia. Le successive indagini hanno portato all’identificazione del 41enne. Il processo è in corso davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento. L’imputato è difeso dall’avvocato Daniele Re. Il prossimo 5 febbraio è attesa la sentenza. 

