Preventivo Assicurazione: i dati necessari per calcolarlo online

La diffusione sempre più ampia delle tecnologie digitali, tra i tanti cambiamenti apportati, ha reso assai più semplice l’utilizzo di una serie di servizi e prodotti ai quali in precedenza si approcciava in modo più tradizionale. Il comparto assicurativo è tra quelli che ne hanno tratto maggior beneficio.

Secondo il portale “Italia in dati”, per gli Italiani il digital divide sembrerebbe essere ormai superato se è vero che su una popolazione di 59 milioni di abitanti sono circa in 50 milioni ad avere la possibilità di accedere a Internet.

Alla diffusione capillare della madre delle reti hanno contribuito anche la recente pandemia da COVID-19, in conseguenza della quale si è reso necessario trasferire online molte attività e avere a disposizione dispositivi, soprattutto smartphone, sempre più potenti e performanti. In tutto ciò non vanno dimenticati la diffusione di protocolli di scambio dati come il 5G e le veloci connessioni in fibra.

Grazie a Internet, richiedere un preventivo assicurazione è diventato assai semplice, anzi, ora è possibile averne a disposizione numerosi inserendo pochi dati e in poco tempo, tutto questo grazie ai “preventivatori”, software online resi disponibili sia da portali privati che da portali pubblici come nel caso di quello dell’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Ovviamente un preventivo assicurazione online può essere richiesto anche a una singola compagnia, perché, ad esempio, è il proprio dealer di fiducia, con cui magari si hanno già attivi altri contratti.

Da compagnia a compagnia, i dati da inserire differiscono di poco. Nel caso di ConTe.it, distributore di polizze online appartenente ad Admiral Group, attivo in Italia già dal 2008, i dati necessari sono davvero ridotti.

Per avviare la procedura nel caso di ConTe.it, basta infatti inserire il tipo di veicolo, moto o auto, la data di nascita del contraente e la targa dell’auto da assicurare. L’inserimento della targa, se in possesso, può rivelarsi davvero comodo perché i dati del relativo modello possono essere reperiti direttamente online. Diversamente andranno inseriti a mano nelle schermate successive.

Dopo i dati della vettura andranno inseriti i dati del proprietario, il cui nome è indicato sul certificato di proprietà e sul libretto di circolazione. Serviranno anche i dati relativi all’attestato di rischio, se posseduto, e, all’occorrenza, un documento di identità valido. A partire dal 2015, l’attestato di rischio viene fornito in modalità digitale e può essere reperito attraverso il portale online della compagnia assicurativa con la quale si è concluso il periodo di osservazione.

Nella richiesta di preventivo è inoltre possibile indicare se si vuole usufruire, avendone la possibilità, della legge Bersani, integrata dalla cosiddetta “RC familiare” entrata in vigore a febbraio 2020. Per avvalersi di questa opportunità occorre che il veicolo che cede la classe di merito universale sia di un familiare convivente del proprietario del veicolo per il quale si richiede il beneficio della classe favorevole, che abbia una polizza attiva e che non abbia causato sinistri con colpa negli ultimi 5 anni.

Gli altri dati, infine, riguardano le abitudini di guida del conducente, come la guida esperta o il numero dei km percorsi in un anno, e concorrono a comporre il preventivo finale.