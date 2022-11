Progetto Coopera, avviso pubblico per attività sportive e ludico ricreative: scadenza il 13 novembre

E’ stato pubblicato dal Comune di Palermo, Ente capofila del Progetto Coopera, finanziato dal Ministero dell’Interno, un Avviso pubblico per la realizzazione di attività sportive e ludico ricreative con finalità educative, rivolto ad Associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportive dilettantistiche, oltre a Soggetti Onlus e Cooperative sociali.

Si tratta di una delle attività previste nel Progetto COOPERA il cui obiettivo è quello di potenziare l’offerta dei servizi dell’amministrazione ed aumentare le competenze degli operatori che lavorano con i cittadini dei Paesi Terzi extraeuropei.

Un Progetto che vede coinvolti, oltre alla Città di Palermo, anche le Amministrazioni comunali di Trapani ed Agrigento, le Aziende Sanitari Provinciali di Agrigento, Trapani e Siracusa, il Consorzio Universitario di Agrigento, l’Anci Sicilia e il CEFPAS di Caltanisetta.

In particolare le attività dovranno essere rivolte a cittadini, a Minori stranieri non accompagnati e donne straniere dei paesi Terzi e possono essere fra le più varie ed avranno l’obiettivo di concorrere al benessere psico fisico dei beneficiari oltre a migliorare il loro livello di integrazione. Le iniziative dovranno svolgersi nel territorio comunale per almeno tre mesi a cadenza settimanale o bisettimanale.

Potranno partecipare i soggetti che:

a) sono in regola e possiedono le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività;

b) hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ludico-ricreativo (allegare copia atto costitutivo e statuto o dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA con specifica delle attività);

c) hanno esperienza specifica nelle attività oggetto dell’avviso con i cittadini di Paesi Terzi.

L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere le informazioni necessarie per identificare il proponente, le attività che si intendono svolgere e le modalità con cui queste verranno condotte (iscrizione, eventuali requisiti particolari, orari etc, frequenza e numero di posti disponibili).

Dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

progettinnovazionesociale@comune.palermo.it entro il 13/11/2022.

E’ previsto un rimborso erogato sulla base delle attività proposte e della partecipazione di ogni beneficiario. In particolare le attività educative personalizzate (musicoterapia, ippoterapia, ortoterapia etc) avranno un rimborso complessivo pari a € 250,00 (compreso IVA se dovuta) per beneficiario per incontri a cadenza settimanale per la durata di tre mesi.

Le attività sportive, teatrali, circensi, invece. avranno un rimborso complessivo pari a € 150,00 (compreso IVA se dovuta) per ogni beneficiario per incontri a cadenza bisettimanale per tre mesi.

Il responsabile del procedimento Angela Errore del servizio Settore Cittadinanza sociale del Comune di Palermo e Responsabile del Progetto COOPERA.

Per Avviso ed Istanza di partecipazione + possibile consultare il sito del Comune di Palermo al seguente indirizzo: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa o il sito: www.progettocoopera.it