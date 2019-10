Protesta Anci Sicilia, Firetto chiede restituzione risorse ai Comuni

“Legittima la protesta del presidente Anci Antonio Decaro. In qualità di vice presidente di Anci Sicilia e di sindaco di Agrigento, condivido che i 564 milioni sottratti debbano tornare nelle disponibilità di bilancio dei Comuni. Non attenderemo alcun ricorso, ci interessa soltanto il rispetto di quanto stabilito a suo tempo. Il contributo era stato richiesto ai Comuni per effetto dell’art. 47 comma 8 del Dl 66 del 2014. La restituzione era prevista entro il 2019. La scadenza è stata rispettata per Province e Città metropolitane. Non per i Comuni, senza alcun ragione. Non si può, da un lato, pretendere l’equilibrio di bilancio, dall’altro, far sparire risorse che dovevano essere nelle nostre disponibilità. Le città attendono risposte e invece di mettere i sindaci nelle condizioni di operare bene, si sta pensando di penalizzare proprio l’anello più debole quello dei Comuni. Restituiscano ad Agrigento 252.684 euro. Non ci sono scuse. Giù le mani da somme che spettano per dare servizi ai cittadini”. Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto sulla protesta del presidente Anci, Antonio De Caro per i 564 milioni sottratti che debbono tornare nelle disponibilità di bilancio dei Comuni.