Provoca incidente stradale a Favara, era ubriaco al volante: denunciato operaio 

Un operaio venticinquenne di Favara è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un incidente stradale che, per fortuna, non ha causato gravi conseguenze. Il fatto è avvenuto l’altra sera, poco prima della mezzanotte, lungo la strada statale 112. Il conducente, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo la corsa contro un altro veicolo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno notato subito uno stato di alterazione dovuto probabilmente all’assunzione di alcolici. In effetti, il successivo test, ha confermato i dubbi dei militari dell’Arma. L’operaio aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Oltre al ritiro della patente è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza.