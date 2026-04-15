Akragas, si riparte: testa a Serradifalco e poi al Priolo in Coppa Italia

Ripresa degli allenamenti questo mercoledì per l’Akragas. Dopo la vittoria interna contro il Qal’Alt, con un sonoro 4-0, mister Sebi Catania ha concesso un giorno in più ai ragazzi. «Riprendiamo la preparazione – ha detto il mister – come da programma e non ci fermeremo più fino alla sfida del 22 aprile di Coppa Italia». In mezzo c’è la trasferta di campionato di domenica 19 aprile, alle 16:30, a Serradifalco.

«L’urna di Coppa ci ha messo di fronte il Priolo. Incontriamo una squadra che conosciamo, che ha vinto il campionato nel nostro girone facendo bene, ma posso dire che tutte e quattro sono squadre di valore importante, perché non si arriva in semifinale per caso. Ritengo che, qualunque squadra ci fossimo trovati di fronte, il copione non cambia. Sono tutte partite difficili che affronteremo nella consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti ad armi pari, con la stessa unità e rispetto che ci hanno contraddistinto fino adesso».