Calcio

Akragas, si riparte: testa a Serradifalco e poi al Priolo in Coppa Italia

Le parole di mister Sebi Catania in vista della trasferta di campionato a Serradifalco e della semifinale di Coppa Italia

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Ripresa degli allenamenti questo mercoledì per l’Akragas. Dopo la vittoria interna contro il Qal’Alt, con un sonoro 4-0, mister Sebi Catania ha concesso un giorno in più ai ragazzi. «Riprendiamo la preparazione – ha detto il mister – come da programma e non ci fermeremo più fino alla sfida del 22 aprile di Coppa Italia». In mezzo c’è la trasferta di campionato di domenica 19 aprile, alle 16:30, a Serradifalco.

«L’urna di Coppa ci ha messo di fronte il Priolo. Incontriamo una squadra che conosciamo, che ha vinto il campionato nel nostro girone facendo bene, ma posso dire che tutte e quattro sono squadre di valore importante, perché non si arriva in semifinale per caso. Ritengo che, qualunque squadra ci fossimo trovati di fronte, il copione non cambia. Sono tutte partite difficili che affronteremo nella consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti ad armi pari, con la stessa unità e rispetto che ci hanno contraddistinto fino adesso».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ragazzina di 12 anni scrive nel tema che “papà picchia la mamma”, indagato licatese 
Apertura

Provoca incidente stradale a Favara, era ubriaco al volante: denunciato operaio 
Agrigento

Servizio di noleggio con conducente abusivo alla Valle dei Templi, maxi sanzione 
Apertura

Incendio in una villetta a Licata, l’intervento dei Vigili del fuoco
di Giuseppe Castaldo

Prende a pugni un carabiniere e minaccia di morte altri nove militari, arrestato 26enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv