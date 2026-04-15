Posidonia a Menfi, Catanzaro (Pd): “Piena solidarietà al sindaco Clemente”

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al sindaco di Menfi, Vito Clemente, che da giorni presidia l’area portuale di Porto Palo per richiamare l’attenzione della Regione Siciliana sull’annoso problema della posidonia accumulata all’interno del porto”.

E’ quanto dichiara oggi il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro, intervenendo sulla situazione che da oltre un anno penalizza le piccole aziende della pesca e danneggia l’immagine turistica di un litorale che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio.

“Da mesi seguo da vicino la vicenda – ricorda Catanzaro – anche attraverso una mia interrogazione all’assessorato regionale alle Infrastrutture, alla quale non sono arrivate risposte concrete. L’iniziativa del sindaco Clemente, così come altre azioni coraggiose portate avanti da amministratori siciliani – penso, ad esempio, alla marcia per le Terme a Palermo – dimostra come troppo spesso il governo regionale lasci soli i Comuni, costringendo i sindaci a iniziative eclatanti, ma sempre civili, pur di farsi ascoltare. So che la Regione ha annunciato un intervento finanziario urgente – continua Catanzaro – ma fa bene il sindaco Clemente a proseguire la sua protesta fino a quando alle parole non seguiranno i fatti. La comunità di Menfi e i suoi operatori economici meritano risposte immediate e soluzioni definitive.”