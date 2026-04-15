Ribera piange Giuseppe Neri, morto a 109 anni: era l’uomo più anziano della Sicilia 

Lo scorso 5 gennaio aveva spento 109 candeline diventando, secondo l’associazione Italia che si occupa anche di tutela legale, l’uomo più anziano della Sicilia. Nelle scorse ore è volato in cielo Giuseppe Neri, di Ribera. Rimasto vedovo nel 2014 dalla sua amata moglie Concetta ha avuto due figlie. Nella sua lunga vita ha visto succedersi Re e capi di Stato e di Governo ed ha assistito all’elezione di ben 10 pontefici.

“Stasera la nostra comunità si stringe in un abbraccio di estremo saluto, ma anche di immensa tristezza e silenzioso ringraziamento – ha detto il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo – Il tuo lungo cammino terreno si conclude oggi, ma il solco che hai tracciato nel cuore dei tuoi concittadini di Ribera resterà indelebile. La tua saggezza e il tuo esempio continueranno a parlare alle generazioni future. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, porgo le più sentite e commosse condoglianze alla famiglia Neri.”