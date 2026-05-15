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Scappa all’alt dei carabinieri e tenta fuga a piedi, denunciato 21enne licatese

Dopo un breve inseguimento ha abbandonato l’auto in strada cercando di scappare a piedi tra i campi

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Alla guida di un’auto senza patente, poiché mai conseguita, decide di non fermarsi all’alt imposto dai carabinieri e fuggire. È successo a Licata dove un 21enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e denunciato a piede libero.

Il giovane era al volante di una Fiat Cinquecento quando i militari dell’Arma, impegnati in un servizio, gli hanno imposto l’alt. Il conducente, piuttosto che rallentare e fermarsi, ha ben pensato di darsi alla fuga con manovre spericolate. Dopo un breve inseguimento ha abbandonato l’auto in strada cercando di scappare a piedi tra i campi. Niente da fare. È stato rintracciato, identificato e denunciato. 

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