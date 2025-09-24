Pusher con la droga dentro le scarpe: arrestato

La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, ha tratto in arresto un 51enne palermitano, poiché responsabile del reato di spaccio di stupefacenti.

L’arresto, contestuale al sequestro di numerose dosi di cocaina, hashish e crack, è avvenuto al seguito di una meticolosa attività di osservazione di polizia che, nei confronti delle sempre fiorenti piazze di spaccio dello Sperone, non abbassa mai la soglia d’attenzione.

Gli agenti hanno notato, nei pressi di uno stabile dello Sperone, la presenza di alcuni cittadini, insolita perchè residenti in altri quartieri palermitani.

A distanza di sicurezza per non destare sospetti, i poliziotti hanno fermato questi cittadini provenienti da quello stabile ed hanno verificato come essi fossero in realtà acquirenti di dosi di stupefacenti.

Si è ritenuto quindi di intervenire nell’area di quello stabile, caratterizzata dalla presenza di un portiicato ed effettuare un controllo di polizia nei confronti di un uomo lì presente.

Questi ha dapprima tentato una veloce fuga ma è stato subito bloccato dai poliziotti che avevano cinturato l’area di accesso.

L’uomo veniva trovato in possesso di due finte pietre aventi un vano occulto riempito da dosi di droga. La perquisizione personale sull’uomo consentiva di rinvenire, nascosta nelle sue parti intime, una busta contenenti dosi di hashish.

Complessivamente, venivano rivenute e sequestrate 41 dosi di hashish, 24 di crack e 10 di cocaina.

Sequestrati anche due cellulari usati per gestire il traffico di droga.

Il giovane è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.